Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020

Поражение от Австрии оставляет «сине-желтым» лишь надежду на неудачи конкурентов

Фото - УАФ

В группе D на Евро-2020 сегодня, 22 июня, состоятся заключительные матчи квартета. Чехия сыграет с Англией, а Хорватия и Шотландия определят аутсайдера.

В первом поединке определится команда, которая выйдет в плей-офф с первого места. Вторая же встреча вызывает особый интерес у поклонников сборной Украины.

Дело в том, что в случае ничьей в матче Хорватия – Шотландия третья команда данной группы наберет два очка. Если победит один из соперников, у трех представителей квартета будет минимум 4 пункта.

Украина уступила Австрии (0:1) и завершила выступления в группе C на третьей строчке и тремя пунктами. «Сине-желтые» уже выше Финляндии в споре третьих команд своих квартетов. Команде Андрея Шевченко достаточно оказаться выше еще одной команды, чтобы выйти в плей-офф.

Видеотрансляция матча Хорватия – Шотландия | Онлайн-трансляция встречи (22:00 по Киеву)

Видеотрансляция матча Чехия – Англия | Онлайн-трансляция встречи (22:00 по Киеву)