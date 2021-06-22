Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020

Поражение от Австрии оставляет «сине-желтым» лишь надежду на неудачи конкурентов
Футбол Сборная Украины
10:14
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Фото - УАФ

В группе D на Евро-2020 сегодня, 22 июня, состоятся заключительные матчи квартета. Чехия сыграет с Англией, а Хорватия и Шотландия определят аутсайдера.

В первом поединке определится команда, которая выйдет в плей-офф с первого места. Вторая же встреча вызывает особый интерес у поклонников сборной Украины.

Дело в том, что в случае ничьей в матче Хорватия – Шотландия третья команда данной группы наберет два очка. Если победит один из соперников, у трех представителей квартета будет минимум 4 пункта.

Украина уступила Австрии (0:1) и завершила выступления в группе C на третьей строчке и тремя пунктами. «Сине-желтые» уже выше Финляндии в споре третьих команд своих квартетов. Команде Андрея Шевченко достаточно оказаться выше еще одной команды, чтобы выйти в плей-офф.

Видеотрансляция матча Хорватия – Шотландия | Онлайн-трансляция встречи (22:00 по Киеву)

Видеотрансляция матча Чехия – Англия | Онлайн-трансляция встречи (22:00 по Киеву)

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорватия - Шотландия сборная Хорватии (футбол) сборная Шотландии (футбол) Чехия - Англия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
19 июня 20:32
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
19 июня 18:34

Новости: Футбол

Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Сборная Украины
11:18
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
Украинская Премьер-лига
10:57
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Сборная Украины
10:56
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Сборная Украины
10:35
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины
10:14
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Тема дня
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
09:52
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Сборная Украины
09:47
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Сборная Украины
09:46
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Сборная Украины
09:36
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости