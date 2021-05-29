Сегодня Зинченко может стать победителем Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» украинца встретится с «Челси» в финале главного еврокубка

Александр Зинченко / Фото - Getty Images

«Манчестер Сити» сегодня, 29 мая, встретится с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Решающий поединок главного еврокубка состоится на «Драгау» в Порту.

Полностью в плане кадров готовы к заключительной битве за кубок «аристократы». Главный тренер команды Томас Тухель может рассчитывать на всех исполнителей.

Одного, но очень важного футболиста, может недосчитаться наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Полузащитник Илкай Гюндоган смог выйти на предматчевую тренировку, но немцу пришлось покинуть занятие досрочно из-за ушиба.

Особый интерес у украинских болельщиков вызывает возможное участие в финале защитника «горожан» Александра Зинченко. Он может стать третьим украинцем, выигрывавшим Лигу чемпионов.

В 2003 году победителем самого престижного еврокубка с «Миланом» становился Андрей Шевченко. А через 10 лет Анатолий Тимощук взял трофей с «Баварией». Правда, хавбек всю финальную игру провел на скамейке запасных.

Решающий матч Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.