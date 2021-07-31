Селезнев: «Когда не играешь полгода, это тяжело. Хорошо, что были моменты»

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в дебютном матче за клуб. В поединке второго тура украинской Пермьер-лиги была повержена «Александрия» (1:0).

Я дам одно интервью и больше полгода не буду разговаривать. Пришел сюда не отбывать номер. Мне не важно, сколько забью я, главное, чтобы побеждала команда. Считаю, что я должен помочь молодым игрокам.

Будем набирать форму. У нас очень хороший коллектив. Это напомнило мне времена «Днепра» все очень молодые и сплоченные.

За счет чего удалось вырвать победу? За счет коллектива, характера, сплоченности. За счет всего – болельщиков, тренеров, нечего выделить отдельно. Коллектив «Миная» – как одна семья.

Я имел несколько моментов, но не забил? Когда не играешь полгода, это очень тяжело. Хорошо, что они у меня были.