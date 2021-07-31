Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру

Евгений Селезнев / фото - Football24

Новоиспеченный форвард «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в закарпатский клуб:

Так, играл полгода. Но все это время я тренировался много - по 3 раза в день: кросфит, зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.

Собираюсь я заканчивать карьеру? Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то, конечно, я закончу. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу «Минаю». Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.

Кстати, хочу сказать, что самое главное, не мой рекорд по забитым голам, а лучше помочь команде.

Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю».