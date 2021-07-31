Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Новоиспеченный форвард «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в закарпатский клуб:
«Почему решил перейти в «Минай»? Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым еще играл, с которым сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту «Миная», что доверились мне и теперь я часть команды. Теперь хочу отблагодарить их и помочь клуб получить результат.
Так, играл полгода. Но все это время я тренировался много - по 3 раза в день: кросфит, зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.
Собираюсь я заканчивать карьеру? Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то, конечно, я закончу. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу «Минаю». Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.
Кстати, хочу сказать, что самое главное, не мой рекорд по забитым голам, а лучше помочь команде.
Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю».
Селезнев прошлый сезон провел в составе «Колоса», но был исключен из заявки команды из-за конфликта.
Опытный форвард решил этот сезон тоже провести в украинском чемпионате, чтобы иметь возможность стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.
Напомним, Селезнев пообещал полгода не давать интервью.