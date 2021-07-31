Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру

Нападающий собирается стать побить рекорд УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
11:42
Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Евгений Селезнев / фото - Football24

Новоиспеченный форвард «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в закарпатский клуб:

«Почему решил перейти в «Минай»? Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым еще играл, с которым сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту «Миная», что доверились мне и теперь я часть команды. Теперь хочу отблагодарить их и помочь клуб получить результат.

Так, играл полгода. Но все это время я тренировался много - по 3 раза в день: кросфит, зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.

Собираюсь я заканчивать карьеру? Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то, конечно, я закончу. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу «Минаю». Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.

Кстати, хочу сказать, что самое главное, не мой рекорд по забитым голам, а лучше помочь команде.

Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю».

Селезнев прошлый сезон провел в составе «Колоса», но был исключен из заявки команды из-за конфликта.

Опытный форвард решил этот сезон тоже провести в украинском чемпионате, чтобы иметь возможность стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Напомним, Селезнев пообещал полгода не давать интервью.

Источник: ФК Минай Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Селезнев Минай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

УПЛ. «Минай» – «Александрия». Видео трансляция
УПЛ. «Минай» – «Александрия». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
09:20
«Минай» усилился сразу тремя голкиперами
«Минай» усилился сразу тремя голкиперами
Футбол Украинская Премьер-лига
30 июля 08:41
Кобин рассказал о причинах провала «Миная» в прошлом сезоне
Кобин рассказал о причинах провала «Миная» в прошлом сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июля 19:53
Кобин: «Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает»
Кобин: «Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июля 12:15
2
«Минай» заявил игрока, из-за которого чуть не получил трансферный бан
«Минай» заявил игрока, из-за которого чуть не получил трансферный бан
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июля 09:55
1
Селезнев заявил, что полгода не будет давать интервью
Селезнев заявил, что полгода не будет давать интервью
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 20:45

Новости: Футбол

Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут путаться у нас под ногами в следующем сезоне»
Примерa (Испания)
12:03
16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
В Европе
12:00
«Реал» планирует заплатить Мбаппе огромные деньги, если футболист согласится перейти в команду бесплатно следующим летом
«Реал» планирует заплатить Мбаппе огромные деньги, если футболист согласится перейти в команду бесплатно следующим летом
Лига 1 (Франция)
11:55
Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Селезнев сказал, когда завершит футбольную карьеру
Украинская Премьер-лига
11:42
Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти
Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти
Примерa (Испания)
11:27
Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»
Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»
Украинская Премьер-лига
11:22
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
11:15
Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч за Суперкубок UEFA
Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч за Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
11:14
Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
Клубы Суперлиги обвинили UEFA в монополии, сделав громкое заявление
В Европе
10:49
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости