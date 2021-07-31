Селин: «На призовые за победу на Евро-2012 можно было купить квартиру»

У игроков был хороший стимул добиваться результатов

Евгений Селин / фото - FanDay

Защитник «Десны» и бывший игрок сборной Украины Евгений Селин рассказал, какие призовые платили на домашнем Евро-2012:

«Призовые на Евро-2012 были хорошие. За победу в одной игре можно было квартиру купить».

Это не очень больше деньги, раз только одну квартиру.

«Ну, смотря в каком районе и какая квартира».

В центре Киева двухкомнатную можно было бы купить?

«Нет. Нельзя было. Сейчас, на данный момент – нет. Тогда может цены были другие. Не особо и большие призовые были, получается. Сейчас на Евро-2020 может больше были».

Защитник вызывался в национальную команду с 2011-го по 2016-й год.

Селин вернулся в УПЛ из Кипра этим летом, перейдя в «Десну» на правах свободного агента.

Напомним, Александр Зинченко потратил призовые за Евро-2020 на благотворительность.