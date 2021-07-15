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Семин рассказал, какого главного тренера он хотел бы видеть в сборной России

Специалист назвал Курбана Бердыева
Футбол В Европе
17:48
Семин рассказал, какого главного тренера он хотел бы видеть в сборной России
Юрий Семин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин считает, что сборную России должен возглавить Курбан Бердыев.

«Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное – качество и профессионализм специалиста.

Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит».


Напомним, Станислав Черчесов был уволен со сборной России после Евро-2020.

Источник: Sport24 Петр Приходько
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Теги

сборная России (футбол) Станислав Черчесов

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