Семин: «У Шевченко много козырей, чтобы возглавить топ-клуб»
Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал заявление Андрея Шевченко о том, что его сотрудничество с УАФ прекратилось.
«Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. Да и результаты говорили сами за себя.
Еще важный момент – молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола – это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.
Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб».
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году после чемпионата Европы, не сумел пройти с командой отбор на ЧМ-2018, но вышел на Евро-2020, где
команда дошла до четвертьфинала.