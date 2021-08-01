Семин: «У Шевченко много козырей, чтобы возглавить топ-клуб»

Юрий Семин / Фото: Twitter

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал заявление Андрея Шевченко о том, что его сотрудничество с УАФ прекратилось.

Еще важный момент – молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола – это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб».