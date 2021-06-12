Сердечный приступ Эриксена, незабитый пенальти, сенсационная победа аутсайдера. Матч Дании и Финляндии запомнится надолго

Игра была приостановлена почти на 2 часа

Фото: Getty Images

В матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 встречались Дания и Финляндия.

С начала матча датчане захватили инициативу, гол номинальных хозяев был близок.

Но на 42-й минуте встречи игру омрачило внезапное падение Кристиана Эриксена. Стадион был повергнут в ужас, но жизнь игрока удалось спасти. Хавбека экстренно госпитализировали в больницу, где выяснилось, что у него случился сердечный приступ. К счастью, с Эриксеном уже все хорошо, он может самостоятельно дышать и говорить.

Игру прервали почти на 2 часа и возобновили ее в 21:30. И финны забили с первого же своего момента – удачно подставил голову под фланговую передачу Похьянпалло.

Дания давила и имела шанс сравнять счет на 74-й минуте, но Хьейберг не сумел переиграть Градецки с точки – вратарь Финляндии намертво забрал мяч.

Финляндия выстояла и добыла 3 очка в этом непростом матче. Но важно совсем другое, ведь Эриксен выжил.

Евро-2020, 1-й тур

Дания – Финляндия 0:1

Гол: Похьянпалло, 60

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Мэле, Васс (Ларсен, 75), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус, 76), Эриксен (Йенсен, 43), Винд (Ольсен, 63), Поульсен, Брэйтуэйт.

Финляндия: Градецки, Уронен, О`Шонесси, Райтала, Араюури, Луд, Камара, Спарв (Шюллер, 76), Тойвио, Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 76).

Предупреждения: Луд (4), Спарв (51).