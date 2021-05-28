Сергей Ковалец: «Максимум для сборной Украины на Евро – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть»

Минимум – выход из группы с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией

Эксклюзив

Сергей Ковалец / Фото - Динамо Киев от Шурика

Известный тренер Сергей Ковалец в интервью XSPORT.ua оценил готовность сборной Украины к чемпионату Европы, который для команды Андрея Шевченко стартует 13 июня матчем против Нидерландов.

Также на групповом этапе наша команда встретится с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

С какими вообще ощущениями вы к этому чемпионату Европы подходите?

Это очень здорово, что наша сборная вышла на Евро с первого места в группе отбора. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Много разговоров о том, что лучше бы мы провели Евро в 2020 году, когда наша команда была в накате. Что вы по этому поводу думаете?

Есть такое выражение: «Что ни делается – к лучшему». Все в одинаковых условиях. Мы понимаем причины, понимаем почему Евро перенесли на 2021 год. Мы должны быть готов к тому, чтобы провести хороший чемпионат. Ну а тогда или сейчас лучше – это покажет результат. Конечно, есть брать в общем – лучше проводить раз в четыре года. С точки зрения годов было бы лучше провести его в 2020 году. Но мы не знаем, каким был бы результат. Сейчас важно то, что наша команда в хорошем настроении готовится. И пожелаем Александру Зинченко хорошей, удачной игры в финале Лиги чемпионов.

Когда команда выигрывает, то получает психологический подъем: и игроки, и тренеры, и болельщики. Но мы понимаем, что основные матчи нас ожидают на европейском форуме. И эти результаты, с одной стороны, неудачные, но, с другой, дают пищу для размышлений тренерскому штабу, основания для анализа, чтобы не повторять допущенные ошибки. Хотя, в играх и с финнами, и с казахами было достаточно моментов, чтобы выиграть матчи. Моменты были – это очень важно. Но не забивали. Нужна удача. Надеемся, что на чемпионате Европы она будет и будет результат с хорошей игрой.

Много футболистов сборной или претендентов на попадание в команду травмировались. Насколько это повлияет на команду Андрея Шевченко?

Конечно, каждая травма игрока, вне зависимости от того, основной он или запасной, это плохо. Хотя, мы говорим о стартовом составе, но он будет формироваться накануне или даже в день игры. Ну а травмы – это один из негативных элементов футбольной жизни. Хочется пожелать этим игрокам быстрейшего выздоровления, думаю, у них все еще впереди, они будут играть в сборной Украины.

Было много разговоров о том, что в сборной практически нет игроков из УПЛ, которые не связаны с «Динамо» или с «Шахтером». Как вы смотрите на эту ситуацию: нужно давать шанс представителям всех команд или ориентироваться на базовые клубы?

Это вопрос риторичный ко всем тренерам сборных. Тренер отвечает за результат. Он со своим штабом анализирует, смотрит и выбирает тех игроков, которые должны принесли результат на Евро.

Ну а что, к примеру, говорил ваш сын Кирилл, не задумывался над тем, что может получить шанс попасть в сборную?

Конечно, с одной стороны, и в «Десне», и в «Заре», и в «Александрии» есть сильные игры: Тотовицкий, Кочергин, Юрченко – много игроков. Я уверен, что тренеры сборной знают их уровень. Но тренерский штаб сборной выбирает тех футболистов, которые должны сделать результат. Мы должны уважать этот выбор.

Можете объяснить предыдущий микросбор нашей команды, после которого было три дня отпуска. Для чего он был, в чем должна быть его цель?

Можно дискутировать, но все говорит о том, что тренеры готовили программу. Чемпионат Украины для этого на неделю быстрее закончили. Конечно, чем больше времени для подготовки – тем лучше. Ну а какой результат этого сбора – сыграли с Бахрейном, с достаточно хорошей командой. Мне этот матч понравился. Артем Довбык показал, что достоин быть в обойме. Это все делается для того, чтобы команда как можно лучше подготовилась, а затем порадовала нас хорошим результатом. И еще один момент – мы видим интервью футболистов. Они говорят, что атмосфера хорошая, все на позитиве. Это важно. Даже Безус – его вызвали, когда он уже в Турцию собирался на отдых, но он с удовольствием едет в сборную. Это говорит об атмосфере, о том, что там работают профессионалы.

Мне кажется, что самый сложный матч будет с Северной Македонией. В рейтинге они последние, все считают их слабыми. Но я читал интервью их игроков – они говорят, что это самый сильный состав за все годы. Конечно, все считают нас фаворитами, но это будет сложный матч. Однако, если посмотреть на наш состав, на нашу игру, на нашу сыгранность, на то, что наш тренерский штаб уже долго работает с командой, учитывая то, что три команды могут выйти из группы, выход из группы – это минимум. Ну а максимум – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть: команда сыграна, есть ощущение друг друга. Это очень важно. Есть конкуренция хорошая. Еще нужно, конечно, немного везения.

Ваш фаворит – Франция. Можете расширить этот список до трех команд?