Шабанов: «В Польше более открытый футбол, нежели в Украине»
Защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о периоде карьеры в Польше. Его слова приводит пресс-служба киевлян.
– Как ты оценишь эти пол сезона, проведенные в аренде в «Легии»?
– Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол.
– Таким образом, в прошлом сезоне ты стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши?
– Чемпионом Украины я стал, как Саня Андриевский говорит – в джинсах.
– Сравни футбол в чемпионате Польши по сравнению с УПЛ.
– В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд.
Напомним, Мирча Луческу провел первую тренировку с «Динамо» в летнее межсезонье.
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