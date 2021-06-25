Шабанов: «В Польше более открытый футбол, нежели в Украине»

Артем Шабанов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о периоде карьеры в Польше. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

– Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол.

– Таким образом, в прошлом сезоне ты стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши?

– Чемпионом Украины я стал, как Саня Андриевский говорит – в джинсах.

– Сравни футбол в чемпионате Польши по сравнению с УПЛ.

– В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд.