Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
«Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии
С амстердамцами Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов
Фото: bashir nasution
«Шахтер» близок к покупке полузащитника «Аякса» Давида Нереса.
По информации TodoFichajes, 24-летний бразилец готов покинуть Амстердам и продолжить карьеру в Украине. «Аякс» также не против отпустить футболиста. Сумма трансфера – 15 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллионов евро. При это летом 2019 года Нерес стоил 45 миллионов евро. Тогда он с «Аяксом» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а также вызывался в сборную Бразилии.
Всего за «Селесао» Нерес провел семь матчей, в которых отметился 1 забитым мячом. В последний раз к играм за национальную команду футболист привлекался в сентябре 2019 года.
Напомним, первое предложение «Шахтера» по Нересу «Аякс» отклонил.
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