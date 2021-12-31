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«Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии

С амстердамцами Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол Украинская Премьер-лига
12:51
«Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии
Фото: bashir nasution

«Шахтер» близок к покупке полузащитника «Аякса» Давида Нереса.

По информации TodoFichajes, 24-летний бразилец готов покинуть Амстердам и продолжить карьеру в Украине. «Аякс» также не против отпустить футболиста. Сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллионов евро. При это летом 2019 года Нерес стоил 45 миллионов евро. Тогда он с «Аяксом» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а также вызывался в сборную Бразилии.

Всего за «Селесао» Нерес провел семь матчей, в которых отметился 1 забитым мячом. В последний раз к играм за национальную команду футболист привлекался в сентябре 2019 года.

Напомним, первое предложение «Шахтера» по Нересу «Аякс» отклонил.

Сергей Остапенко
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Теги

Давид Нерес Аякс Шахтер Донецк

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