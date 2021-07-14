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«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации

«Лудогорец» прошел белорусский клуб
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:11
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
Фото: twitter.com/Ludogorets1945

«Шахтер» Солигорск не смог преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов.

Чемпиона Беларуси выбил болгарский «Лудогорец». Первый матч завершился победой болгар 2:1. Ответная встреча на нейтральном поле также осталась за болгарами.

Весь матч в составе гостей отыграл защитник Игорь Пластун.

«Шахтер» Солигорск – «Лудогорец» 0:1. Первый матч: 0:1

Гол: Десподов, 71.

Смогли преодолеть первый раунд молдавский «Шериф» и «Ференцварош».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Солигорск (футбол) Лудогорец

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