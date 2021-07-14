В Боснии состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
«Лудогорец» прошел белорусский клуб
09:11
Фото: twitter.com/Ludogorets1945
«Шахтер» Солигорск не смог преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов.
Чемпиона Беларуси выбил болгарский «Лудогорец». Первый матч завершился победой болгар 2:1. Ответная встреча на нейтральном поле также осталась за болгарами.
Весь матч в составе гостей отыграл защитник Игорь Пластун.
«Шахтер» Солигорск – «Лудогорец» 0:1. Первый матч: 0:1
Гол: Десподов, 71.
Смогли преодолеть первый раунд молдавский «Шериф» и «Ференцварош».
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