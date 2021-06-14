Палкин анонсировал второй трансфер «Шахтера»
«Шахтер» назвал соперников на сборе в Австрии
Команда начнет подготовку 22-го июня
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» назвал соперников первого сбора в Австрии, сообщает пресс-служба «горняков».
Сбор начнется 22-го июня, а 30-го июня «Шахтер» проведет первый спарринг – против австрийского «Санкт-Йохана».
4-го июля «Шахтер» сыграет с польским «Ракувом», 5-го июля – с немецким «Тюркгюджю» (из 3-го дивизиона Германии). Завершится сбор матчем против «Шальке» 9-го июля.
Напомним, «Шахтер» официально презентовал первый летний трансфер – вингер Педриньо из «Бенфики».
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