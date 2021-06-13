«Шахтер» объявил о переходе Педриньо

Форвард представлен в качестве игрока «горняков»

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» через свой сайт представил форварда Педриньо.

Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет. За игрока заплатили 18 миллионов евро.

Педриньо – игрок «Шахтера»! Добро пожаловать!



Контракт полузащитника с клубом рассчитан на 5 лет.



Подробности трансфера: https://t.co/FFX4Vi5GDr. pic.twitter.com/fL0vYuIsas — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021

Ранее о трансфере объявила «Бенфика». Педриньо уже прошел медобследование и вскоре познакомится с командой.

Бразилец стал вторым самым дорогим приобретенным игроком в истории «Шахтера».