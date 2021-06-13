Стало известно, где «Шахтер» проведет летний сбор
«Шахтер» объявил о переходе Педриньо
Форвард представлен в качестве игрока «горняков»
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» через свой сайт представил форварда Педриньо.
Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет. За игрока заплатили 18 миллионов евро.
Педриньо – игрок «Шахтера»! Добро пожаловать!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021
Контракт полузащитника с клубом рассчитан на 5 лет.
Подробности трансфера: https://t.co/FFX4Vi5GDr. pic.twitter.com/fL0vYuIsas
Ранее о трансфере объявила «Бенфика». Педриньо уже прошел медобследование и вскоре познакомится с командой.
Бразилец стал вторым самым дорогим приобретенным игроком в истории «Шахтера».
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