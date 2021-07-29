Кулач: «После беседы с Луческу появилась уверенность, что все будет хорошо»
«Шахтер» поздравил Луческу с днем рождения
Сегодня тренеру «Динамо» исполнилось 76 лет
Мирча Луческу / Фото: Twitter
Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте поздравил наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу с днем рождения.
«ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!
Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020-го года. Румынский специалист тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016-й годы и выиграл с клубом первый в его истории европейский трофей – Кубок UEFA в 2009-м году.
Напомним, сегодня «Динамо» презентовало новую форму на следующий сезон.
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