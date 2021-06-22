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Шанс. Де Дзерби взял на сбор Бондаренко, Коноплю и Сикана

В прошлом сезоне футболисты выступали за другие клубы на правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
Шанс. Де Дзерби взял на сбор Бондаренко, Коноплю и Сикана
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» сегодня, 22 июня, отправился на сбор в Австрию. Пресс-служба «горняков» огласила список игроков, вылетевших в Хольвеген.

Главный тренер Роберто Де Дзерби взял с собой 33 футболиста. Некоторые из них в минувшем сезоне выступали за другие клубы на правах аренды.

Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.

Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.

Полузащитники: Танковский, Малышев, Майкон, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Антонио, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.

Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.

Отметим, что сбор продлится до 10 июля. Известны соперники «Шахтера» по контрольным матчам.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Артем Бондаренко Ефим Конопля Даниил Сикан Олег Очеретько

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