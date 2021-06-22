Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020

То, за что будем болеть в ближайшие два дня

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Сборная Украины еще может попасть в плей-офф Евро-2020 / Фото - УАФ

Сборная Украины провела неубедительный матч третьего тура против Австрии (0:1) и попала в очень тяжелую ситуацию, грозящую ей непопаданием в 1/8 финала. Однако падать духом еще рано – команда Андрея Шевченко может продолжить участие в турнире в качестве четырех из шести лучших команд, занявших третье место в группе.

На данный момент в трех группах уже закончился групповой этап, еще в трех в ближайшие два дня будут сыграны заключительные матчи. Украина точно окажется ниже Швейцарии – команда Владимира Петковича стала первой, кто гарантировал себе место в плей-офф с третьего места, но выше Финляндии.

Согласно регламенту, распределение команд, занявших третьи места в группах, происходит по следующим критериям и только в таком порядке:

1) Набранные очки;

2) Общая разница голов;

3) Общее количество забитых мячей;

4) Общее количество побед на групповом этапе;

5) У кого меньше дисциплинарных очков во всех матчах группы (красная карточка — 3 очка, желтая карточка — 1 очко, удаление за две желтые карточки — 3 очка);

6) Лучшая позиция в рейтинге европейской квалификации.

Фото - УАФ

Для того чтобы попасть в плей-офф, нужно, чтобы хотя бы еще одна команда, среди занявших третьи места, была хуже Украины.

Разбираем, где это может случиться. Подобная вероятность есть во всех оставшихся группах – D, E и F, но с разной долей вероятности.

Положение в группе F

Матчи в этой группе пройдут уже сегодня, 22 июня: Англия сыграет против Чехии, а Хорватия встретится с Шотландией.

Англия и Чехия уже гарантировали себе участие в плей-офф, даже если кто-то из них займет третье место – у них уже больше очков, чем у Украины и Финляндии, поэтому ниже четвертой позиции в рейтинге третьих команд они не опустятся.

Исходя из этого, для Украины выгодно, чтобы третье место заняли либо хорваты, либо шотландцы, набрав меньше очков. Для этого подходит единственный вариант – чтобы сегодняшний матч этих команд закончился вничью.

Положение в группе E

В последнем туре Швеция сыграет против Польши, а Испания встретится со Словакией.

Здесь Швеция уже забронировала себе место в 1/8 финала, даже если займет третье место (четыре очка против трех украинских и финских). Выше трех остальных команд Украина может оказаться выше при определенных обстоятельствах:

– в матче Словакии и Испании не будет ничьи (у испанцев лучшая разница забитых и пропущенных). Нужна либо любая победа словаков, либо победа испанцев с разницей в два мяча и более;

– параллельно с этим Польша не выиграет у Швеции.

Положение в группе F

В последнем туре играют Франция – Португалия и Германия – Венгрия.

Французы с четырьмя очками уже гарантировали себе выход в плей-офф даже с третьего места (ситуация, аналогичная английской, чешской и шведской). Остальные три команды, включая Венгрию, еще сохраняют шансы на 1/8 финала, однако у сборной Украины есть возможность опередить третью команду даже из «группы смерти».

– Нужна разгромная победа Франции над Португалией (с разницей в три мяча и более);

– Венгрия не совершит сенсацию и не одолеет немцев (ну если только в три мяча и более, но это из области фантастики).

Таким образом, сборная Украины может оказаться выше третьей команды любой из этих групп, но все же пристальное внимание нужно уделить квартетам D и E, где шансы побольше. Опередить на третьем месте Германию или Португалию будет тяжело – для этого нужен совсем фантастический сценарий.