Шапаренко: «По приезду в Киев хочется больше работать, чтобы попадать на такие турниры, как Евро»

Хавбек сборной Украины рассказал, стал ли он сильнее после выступления на международном форуме

Николай Шапаренко / Фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко в эфире YouTube-канала «Бомбардир» поделился впечатлениями от выступлений на Евро-2020. Настроение такое, что хочется работать. Думаю, все получили заряд уверенности, не только я. Когда вернулся в Киев, понимаешь, ради чего играешь. Хочется как можно больше работать и попадать на такие турниры большие, когда все за тобой следят, камеры, болельщики. Ты выходишь на матч, все выкладываются по максимуму, трудно играть. В такие чемпионаты хочется переходить, хочется играть. И за сборную так же. Больше всего «кайфонул», когда с Нидерландами играли. Тогда все только началось – сразу вся атмосфера почувствовалась. Было круто. Вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее. «Динамо» же стартует в украинской Премьер-лиге матчем второго тура против «Вереса». Встреча состоится сегодня, 1 августа. Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Верес» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.

Сергей Стаднюк