Малиновский – о поражении от Нидерландов: «Мы не провели отличный матч, играли слишком низко»
Шапаренко: «В следующей игре нужно выходить и добывать победу»
Украина в 1-м туре Евро-2020 проиграла Нидерландам
Николай Шапаренко / Фото: Getty Images
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о поражении от Нидерландов (2:3) в 1-м туре Евро-2020.
«Учитывая результаты матчей в нашей группе, в следующей игре нужно выходить и добывать победу. У нас еще не было разбора матча, позже все проанализируем.
Чего не хватило, чтобы добыть ничью? Наверное, простой игры с нашей стороны. Третий гол — командная ошибка привела к голу. Но наших два забитых гола придают нам уверенности на следующий поединки. Голы всегда придают уверенности. Если бы добыли ничью — было бы вообще супер.
В таких матчах трудно входить в игру, совершенно другой уровень футболистов. Андрей Шевченко говорил, чтобы я старался играть надежно, не ошибался в передачах, атаковал. Играть на победу».
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.