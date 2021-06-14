Шапаренко: «В следующей игре нужно выходить и добывать победу»

Николай Шапаренко / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о поражении от Нидерландов (2:3) в 1-м туре Евро-2020.

Чего не хватило, чтобы добыть ничью? Наверное, простой игры с нашей стороны. Третий гол — командная ошибка привела к голу. Но наших два забитых гола придают нам уверенности на следующий поединки. Голы всегда придают уверенности. Если бы добыли ничью — было бы вообще супер.

В таких матчах трудно входить в игру, совершенно другой уровень футболистов. Андрей Шевченко говорил, чтобы я старался играть надежно, не ошибался в передачах, атаковал. Играть на победу».