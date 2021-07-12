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Шаран: «Сборная России стала приятным разочарованием»

Команда Черчесова вылетела на групповом раунде
Футбол Евро-2020
11:05
Шаран: «Сборная России стала приятным разочарованием»
Владимир Шаран / Фото: Twitter

Украинский тренер Владимир Шаран высказался о выступлениях сборной России на Евро-2020.

- Кто на нынешнем европейском первенстве стал для вас наибольшим разочарованием?

– Наверное, сборная России. Причем, приятным разочарованием. Настолько много пиара было у нее перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда.

Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более, что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может. Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе.

И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что наша сборная вполне достойно выступила на Евро-2020


Напомним, Евро-2020 выиграла сборная Италии.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Владимир Шаран Александрия

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