Шаран: «Сборная России стала приятным разочарованием»

Владимир Шаран / Фото: Twitter

Украинский тренер Владимир Шаран высказался о выступлениях сборной России на Евро-2020.

– Наверное, сборная России. Причем, приятным разочарованием. Настолько много пиара было у нее перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда.

Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более, что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может. Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе.

И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что наша сборная вполне достойно выступила на Евро-2020