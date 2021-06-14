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Шевченко: «Думаю, команда очень хорошо себя проявила»

Наставник отметил игру вышедшего на замену Николая Шапаренко

Футбол Евро-2020
07:34
Шевченко: «Думаю, команда очень хорошо себя проявила»
Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча прокомментировал поражение команды в матче с Нидерландами (2:3).

«Матч был очень быстрым. Было много моментов в первом и втором таймах как с одной, так и с другой стороны. Было много интересных развитий атак. Но когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч, который мы пропустили, могли бы и не пропускать. Прежде всего хочу поблагодарить команду за ту реакцию после практически проигранного матча при 0:2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, наладили баланс. Думаю, команда очень хорошо себя проявила».

О Зубкове.

«Зубков почувствовал боль в икроножной мышце и поэтому была срочная замена. Цыганков тренируется, посмотрим. Если не будет никаких проблем, то будем что-то планировать».

О замене Марлоса.

«Марлос вышел вместо Зубкова и провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине поля, решили выпустить Шапаренко, а Зинченко передвинули левее. Николай за счет мобильности добавил нам в темпе, предоставив возможность прессинговать выше. Я считаю, что мы сделали правильную замену. Но это не значит, что Марлос провел плохой матч. Он хорошо отработал».

О схеме на матч.

«У нас были варианты. Думаю, что схема 4-3-3 при наличии вингеров наша команда очень хорошо играет. Провели товарищеские матчи по такой схеме. Мы не та команда, которая становится сзади и пытается лишь обороняться. Считаю, что схема 4-3-3 очень хорошо подходит для нашей игры».

Об изменениях в составе на Северную Македонию.

«Будем ждать от соперника хорошего настроя. Что касается изменений, то у нас есть пять дней. Ребята потратили очень много энергии. Посмотрим, кто как восстановится. Если посчитаем нужным, чтобы вышел кто-то другой, то у нас для этого есть достаточно игроков. Посмотрим, как играла Северная Македония с Австрией и будем готовиться».

Напомним, ранее мы объяснили почему сборная Украины не наиграла даже на ничью.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Нидерланды - Украина

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