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Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее

Тренер совершил со сборной подвиг
Футбол Евро-2020
12:15
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Андрей Шевченко / фото - GettyImages

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, и заявил, что в будущем наставник может стать министром спорта страны:

«Шевченко — отличный тренер, он привил игрокам сборной Украины любовь к красивому футболу. Но Англия слишком грамотно и ответственно подходит ко всем матчам на этом турнире, у них великолепная оборонительная линия, которую очень сложно вскрыть.

Украинцы молодцы, у них федерация футбола принимает правильные решения. Догадались же они сразу назначить Шевченко тренером сборной. Невозможно добиться успеха, если ты не знаешь специфику футбола изнутри. А понимание этого вида спорта формируется с детства.

Шевченко целиком и полностью пропитан этим видом спорта, он настоящий профи. Сейчас вообще может так сложиться, что Шевченко сделают министром спорта Украины за его успехи».

Многие особенно отмечают подход, с которым Шевченко готовился к каждому матчу команды. Соперникам было сложно предсказать, какой выйдет сборная на матч, ведь Шевченко умело перестраивал команду под каждого оппонента.

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что именно Шевченко должен возглавлять сборную на ЧМ-22, который пройдет следующей зимой в Катаре.

Напомним, сборную Украины в аэропорту бурно встретили сотни болельщиков.

Источник: Спорт24 Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

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