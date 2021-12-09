Шевченко может выдохнуть. В состав «Дженоа» возвращается ряд игроков

Украинскому специалисту могут стать доступны сразу 7 футболистов, пропускавших прошлые матчи

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Целая группа игроков «Дженоа» в ближайшее время может вернуться в общую группу. Об этом сообщает CalcioMercato.

Первоначально в команде Андрея Шевченко ожидают восстановления двух лидеров – капитана Доменико Кришито и форварда Маттиа Дестро. Первый не играл с 5 ноября, второй – с 31 октября.

9-10 декабря могут вернуться сразу три футболиста. Это защитники Мохамед Фарес и Никола Максимович, а также хавбек Яя Каллон.

10-го числа «грифоны» проведут дерби с «Сампдорией» в рамках 17-го тура Серии А. С высокой долей вероятности в заявку смогут попасть полузащитники Стефано Стураро и Милан Бадель, которые не были доступны в игре с «Ювентусом».

Ранее Шевченко назвал главную причину, по которой «Дженоа» не может победить в последних встречах.