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Шевченко: «Надеемся, что матч с Северной Македонией не будет остановлен»

В Бухаресте ожидается ливень
Футбол Евро-2020
17:37
Шевченко: «Надеемся, что матч с Северной Македонией не будет остановлен»
Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Северной Македоний во 2-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

– Атмосфера очень хорошая. Мы провели неплохой матч, нам немного не хватило для положительного результата. Реакция команды была отличная. Положительно смотрим на предстоящую игру.

- Это третье Евро подряд, где во время матча сборной Украины ожидается серьезная ливень. Так было в Донецке в 2012-м и в Лионе в 2016-м. Почему так не везет с погодой? Трудно играть после паузы в игре, связанной с ливнем?

– Я не смотрел прогноз погоды на завтра. Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть.

- Давали вы советы подопечным по игре во время ливня?

– Погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Будем надеяться, погода изменится. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок.

- Насколько важна ваша установка игрокам перед матчем?

– Мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед нами. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный и важный турнир, ведь не каждый год Украина попадает в финальную часть чемпионата Европы.

Каждый футболист понимает важность и осознает ответственность за свою и командную игру. Лишние слова и настрой здесь не нужны.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко Украина - Северная Македония

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