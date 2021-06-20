Шевченко – об Австрии: «У любой команды можно найти слабые места»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Нам надо быть внимательными в конструкции игры. Нам надо убрать потери мяча, которые могут быть в середине поля. Чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться. У этой команды есть более важные игроки, чем вернувшийся после дисквалификации Арнаутович. Он в принципе ветеран. Играет давно за сборную. Он забил много мячей за сборную Австрии.

У этой команды есть несколько игроков, которые заслуживают внимания. Мы должны понимать, изменили ли они систему игры. Последние два матча они играли в пять защитников. Конструкцию атак австрийцы строят в три защитника. В этой ситуации, Алаба играет центрального защитника, который постоянно на мяче. У него хорошая передача, хорошие включения.

До игры мы можем только планировать. У Австрии есть возможность поменять систему игры, так делает любая команда. Мы будем готовиться к разным сценариям.