Шевченко помог «Бенфике» подписать Яремчука

Португальский клуб заплатил за украинца 17 миллионов евро

Шевченко и Яремчук / Фото: Twitter

Андрей Шевченко помог «Бенфике» оформить трансфер украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает A Bola.

По информации источника, спортивный директор «Бенфики» Руй Кошта общался с Шевченко и просил поговорить с Яремчуком о португальском клубе.

Известно, что Шевченко неоднократно общался с Яремчуком касательно его возможного перехода в «Бенфику».

Напомним, Яремчук перешел в «Бенфику» за 17 миллионов евро, его контракт действует до 2026-го года. Украинец уже провел первую тренировку с командой.

Яремчук обошел Коноплянку, Малиновского и Тимощука. Самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории.



