Посол Швеции в Украине ярким мемом отреагировал на выход команды Шевченко в плей-офф
Шевченко попрощался со сборной Украины
Контракт специалиста с УАФ истек
15:12
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Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попрощался с национальной командой в своем Instagram.
«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.
Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.
Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину».
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году после чемпионата Европы, не сумел пройти с командой отбор на ЧМ-2018, но вышел на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала.