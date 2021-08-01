Шевченко попрощался со сборной Украины

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попрощался с национальной командой в своем Instagram.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину».