Шевченко повертається в італійський футбол. Українець може придбати клуб, що бореться за Серію В

Принаймні, про це пишуть місцеві ЗМІ

Андрій Шевченко повертається / Фото - Дженоа

Володар «Золотого м’яча», переможець Ліги чемпіонів Андрій Шевченко може повернутися в італійський футбол.

Колишній нападник «Динамо», «Мілана», «Челсі» і збірної України впродовж поточного сезону працював головним тренером «Дженоа», однак цей досвід виявився для нього невдалим.

Авторитетний український журналіст Юрій Шевченко в своєму блозі «ДжанлукаЛападула» повідомляє, що наразі в італійських ЗМІ активно поширюється інформацію про можливе повернення колишнього тренера збірної України в футбол. Щоправда, цього разу в новій ролі.

Наразі Андрій Шевченко знаходиться в Пескарі, де вже зустрівся з власником однойменного клубу Даніеле Себастьяні і де буде присутнім на матчі проти «Губбіо» в першому раунді плей-офф за підвищення в Серію В.

За одними даними, Шевченко готовий самостійно придбати клуб, за іншими – він є представником групи інвесторів.

«Пескара» завершила регулярний чемпіонат на п’ятому місці в групі Б Серії С. Її головним тренером є Лучано Дзаурі, котрий провів у Серії А близько 300 матчів, представляючи «Аталанту», «Лаціо», «Фіорентину» та «Сампдорію», а окрім цього провів 5 поєдинків за збірну Італії.