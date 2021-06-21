Шевченко: «Причина результата с Австрией – физическая усталость»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, когда как бы ты не хотел… Физически нам было очень тяжело и это было заметно.

Опаздывали везде, проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было много невынужденных ошибок, очень много. Это говорит об усталости. Объясняю только этим.

Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Допустили ошибку, потеряли в середине простой мяч. Вместо того, чтобы сыграть просто, отдать – потеряли мяч, дальше угловой, неудачно сыграли, пропустили гол.

После этого у нас практически не было шансов даже вернуться в игру. Еще раз, ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма.