Шевченко: «Англия – одна из лучших сборных Евро-2020, но мы готовы показать свои сильные стороны»
Шевченко рассказал, смогут ли Ярмоленко и Зубков помочь сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 с Англией
Наставник национальной команды поведал о кадровой ситуации своего коллектива
20:49
Андрей Шевченко / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
рассказал, смогут ли игроки, которые ранее получили повреждения, помочь команде в четвертьфинальном матче Евро-2020 с Англией:
С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к игре с Англией он готовиться не будет.
Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 3 июля в 22:00.
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