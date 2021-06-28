Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»

Тренер заявил, что команда добилась результата
Футбол Евро-2020
09:45
Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями сайту UEFA о выступлении команды в группы и выходе в 1/8 финала Евро-2020.

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией.

Австрия – очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас.

Поддерживать мотивацию игроков было несложно. У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас все еще есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать.

В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать.

Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять».

Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала 29 июня.

Онлайн трансляция Швеция – Украина.

Видео трансляция Швеция – Украина.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Футбол Евро-2020
10:30
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Футбол Евро-2020
10:10
Подкрепление прибыло. Яремчук вернулся в общую группу, а Зубков тренируется с мячом
Подкрепление прибыло. Яремчук вернулся в общую группу, а Зубков тренируется с мячом
Футбол Евро-2020
08:25
Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»
Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»
Футбол Сборная Украины
27 июня 17:25
Леоненко: «Швеция – фаворит в матче с нами»
Леоненко: «Швеция – фаворит в матче с нами»
Футбол Евро-2020
27 июня 13:20
Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»
Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»
Футбол Евро-2020
27 июня 13:05

Новости: Футбол

Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»
Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»
Евро-2020
10:45
Чешский одноклубник Ярмоленко считает, что его сборная может пройти дальше 1/4
Чешский одноклубник Ярмоленко считает, что его сборная может пройти дальше 1/4
Евро-2020
10:45
Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Евро-2020
10:30
Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
В Европе
10:25
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Евро-2020
10:10
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:10
Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу
Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу
В мире
09:55
Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»
Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»
Евро-2020
09:50
Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»
Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»
Евро-2020
09:45
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
2
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Футбол Евро-2020
22 июня 20:20
Все новости