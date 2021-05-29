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Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»

Он ушел из телеканалов «Футбол»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:21
Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»
Фото: ФК Олимпик

Эксперт «Великого футбола» Вячеслав Шевчук через свой Instagram дал комментарий относительно ночного инцидента.

«Друзья, я хотел бы перед всеми вами извиниться за вчерашний свой поступок, который случился в Киеве. Прежде всего хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками Украины, «Шахтером», телеканалом «Футбол».

Что со мной случилось – надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале «Футбол», поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извиняюсь.

Садиться за руль выпивши – категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.

Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом «Шахтер», которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.

Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок».

Шевчук работал экспертом последние два года.

Андрей Усмонов
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