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Шмейхель рассказал, как английские фанаты светили ему лазером в глаза

Болельщики пытались помешать голкиперу соперника
Футбол Евро-2020
08:12
Шмейхель рассказал, как английские фанаты светили ему лазером в глаза
Каспер Шмейхель / фото - RTE

Вратарь «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал TV2 о неприятностях, которые ему доставили фанаты соперника в полуфинальном матче со сборной Англии:

«Я не почувствовал этого во время пенальти, потому светили справа сзади от меня. Но во втором тайме я уже обращал внимание, что кто-то пользуется лазером, и сообщал об этом судье. Думаю, он передавал это кому-то из коллег».

Особенно заметно было, что кто-то пользуется лазером во время пенальти в ворота датчан, который форвард соперника Харри Кейн пробивал в дополнительном тайме. UEFA даже открыл дело в отношении Ассоциации футбола Англии из-за использования лазера.

К тому же, многие считают, что само назначение пенальти было очень спорным. Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что наказание для датчан было несправедливым, и судья должен был посмотреть повтор.

Напомним, во время назначения пенальти на Рахиме Стерлинге на поле было два мяча.

 

Павел Харченко
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Теги

сборная Дании (футбол) Каспер Шмейхель сборная Англии (футбол)

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