Швеция – исторически удобный соперник для Украины. Особенно памятной была последняя встреча

В Глазго сборные сыграют между собой в пятый раз

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В последний раз Украина обыграла Швецию на Евро-2012 / Фото - ABC News

Ждать осталось несколько часов. Уже в 22:00 29 июня на «Хэмпден Парк» в Глазго прозвучит стартовый свисток в матче 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.

В этом противостоянии определится последний участник четвертьфинальной стадии, на тот момент мы уже будем знать победителя матча Англия – Германия и, соответственно, семь из восьми участников следующего раунда.

Пара Швеция – Украина – одна из самых равных на стадии 1/8 финала Евро-2020. Букмекерам и экспертам сложно определить фаворита этого противостояния, несмотря на то, что шведы финишировали в своей группе первыми, опередив испанцев, а Украина стала лишь третьей, обыграв только Северную Македонию.

Обе команды хотели заполучить друг друга в соперники на первой стадии плей-офф. Шведы для этого даже до последнего бились за победу с поляками, и вырвали ее за несколько минут до финального свистка.

Шведов понять можно – Украина провела только один по-настоящему сильный тайм на групповом этапе – до перерыва против Северной Македонии. А вот для Украины Швеция – исторически удобный соперник. Об этом поговорим более подробно.

Интересно, что до 2008-го года сборные Украины и Швеции не пересекались, однако затем за четыре года провели между собой сразу четыре встречи.

01.06.2008. Стокгольм. «Разундстадион»

Швеция – Украина 0:1

Гол: Назаренко, 82

Швеция: Исакссон (Шаабан, 46), Нильссон, Мельберг, Ханссон, Линдерот (Свенссон, 57), Александерссон (Стоор, 73), Ибрагимович (Элмандер, 57 (Альбек, 77), Калльстрем, Х. Ларссон, С. Ларссон (Люнберг, 46), Вильгельмссон

Украина: Пятов, Кучер, Русол (Чигринский, 46), Селезнев, Гоменюк (Гладкий, 66), Шевчук, Левченко (Мандзюк, 46), Ярмаш, Кравченко, Гай, Назаренко

Первый поединок прошел 1 июня 2008 года в Стокгольме. Шведы тогда проводили подготовку к Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, Украина туда не смогла пробиться, поэтому главный тренер команды Алексей Михайличенко решил проверить нескольких молодых игроков в матче против серьезного соперника.

В целом, это был очень сильный матч для экспериментального украинского состава, а победу Украине принес дальний удар ветерана Сергея Назаренко.

09.02.2011. Никосия. GSP Stadium

Швеция – Украина 1:1 (4:5 пен.)

Голы: Элмандер, 7 – Девич, 20 (пен)

Швеция: Исакссон, Лустиг, Майсторович (Мельберг, 46), Сафари (Стенман, 78), С.Ларссон, Г.Свенссон (С.Эрикссон, 78), Чельстрем, Ибрагимович (В.Эльм, 46), Эльмандер (Байрами, 60), Гранквист, Вильхельмссон

Украина: Шовковский, Романчук, Федецкий, Кучер, Ярмоленко (Алиев, 64), Ротань, Михалик, Олейник (Морозюк, 72), Девич (Коноплянка, 46), Степаненко (Тимощук, 81), Кравец

Спустя три года команды сыграли в рамках международного товарищеского турнира в Никосии, причем, в решающем противостоянии. В полуфинале сборная Украины уже под руководством Юрия Калитвинцева в серии пенальти обыграла Румынию, а в финале против шведов вынуждена была отыгрываться уже на старте после гола Юхана Элмандера. Марко Девич сравнял счет с пенальти, а затем в серии пенальти украинские футболисты оказались точнее и праздновали победу на турнире.

10.08.2011. Харьков. «Металлист»

Украина – Швеция 0:1

Гол: Хюсен, 90+2

Украина: Дикань, Девич, Мандзюк, Калиниченко (Коноплянка 55), Ротань (Эдмар 73), Чеберячко, Воронин (Милевский 45), Шевченко (Антонов 58), Тимощук, Гай, Федецкий

Швеция: Исакссон, Вендт, Герндт (Ольссон 82), Гранквист, Элмандер (Хюсен 67), Келлстрем (Вернблом 46), Свенссон, Ларссон (Экдаль 59), Байрами (Вильгельмссон 26), Майсторович, Лустиг (Сафари 62)

К домашнему Евро-2012 сборная Украины готовилась под руководством Олега Блохина, и спустя полгода после кипрской победы уже в Харькове вновь сыграла со шведами.

На очередной контрольный матч Блохин выставил экспериментальный состав, который и потерпел пока что единственное поражение от Швеции. Второй тайм сборная Украины могла занести себе в актив, исходя из качества игры, но пробить Андреса Исакссона так и не смогла. А вот уже в компенсированное время Тобиас Хюсен реализовал выход один на один с Андреем Диканем.

11.06.2012. Киев. «Олимпийский»

Украина – Швеция 2:1

Голы: Шевченко, 55, 62 – Ибрагимович, 52

Украина: Пятов, Гусев, Михалик, Хачериди, Селин, Ярмоленко, Тимощук, Назаренко, Коноплянка (Девич, 90+3), Воронин (Ротань, 85), Шевченко (Милевский, 82).

Швеция: Исакссон, Лустиг, Мельберг, Гранквист, М. Олссон, Ларссон (Вильгельмссон, 69), Эльм, Шельстрем, Тойвонен (Свенссон, 63), Ибрагимович, Розенберг (Эльмандер, 71).

Безусловно, самый важный (и единственный официальный) матч между сборными Швеции и Украины прошел в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках первого тура Евро-2012. Тогда первый тайм получился безголевым, а после перерыва нынешний главный тренер украинской команды Андрей Шевченко отметил дублем на забитый мяч Златана Ибрагимовича.

Среди тех, кто участвовал в том матче, на Евро-2020 поехали Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко, у шведов остались Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг и Себастьян Ларссон.

У Андрея Шевченко, как и у многих украинских болельщиков, остались прекрасные воспоминания о последней встрече со шведами. Главное, чтобы они были такими же и после матча на «Хэмпден Парк».

Евро-2020. Швеция – Украина. Видео трансляция

Евро-2020. Швеция – Украина. Онлайн трансляция