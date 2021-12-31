Сидорчук: «Хочу пожелать болельщикам, чтобы у них в новом году были поводы для радости»

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук подвел итоги 2021 года. Также капитан киевлян поделился пожеланием на новый год для болельщиков.

В прошлом сезоне до зимы мы также теряли очки, и было тяжело. Во второй части сезона обычно у нас получается лучше, будем стараться повторить это и в следующем году. Плюс сказывается короткий промежуток отпуска, это тоже немаловажно.

Что хочется пожелать в новом году нашим болельщикам? Хочется пожелать, чтобы у них были поводы для радости, как в прошлом сезоне.