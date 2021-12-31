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Сидорчук: «Хочу пожелать болельщикам, чтобы у них в новом году были поводы для радости»

Капитан «Динамо» подвел итоги 2021 года
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 18:29
Сидорчук: «Хочу пожелать болельщикам, чтобы у них в новом году были поводы для радости»
Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук подвел итоги 2021 года. Также капитан киевлян поделился пожеланием на новый год для болельщиков.

В 2021 году стали чемпионами и обладателями кубка? Я не делю год так, футбольный год идет по-другому. По итогам прошлого чемпионата мы уже получили лестные слова, думаю, нет смысла его обсуждать. Сейчас новая глава и новый чемпионат, в котором мы отстаем от первого места на два очка. Вся борьба впереди.

В прошлом сезоне до зимы мы также теряли очки, и было тяжело. Во второй части сезона обычно у нас получается лучше, будем стараться повторить это и в следующем году. Плюс сказывается короткий промежуток отпуска, это тоже немаловажно.

Что хочется пожелать в новом году нашим болельщикам? Хочется пожелать, чтобы у них были поводы для радости, как в прошлом сезоне.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о трудностях в построении боеспособного коллектива.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Сергей Сидорчук Динамо Киев

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