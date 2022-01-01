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Силва: «АПЛ – лучшая лига мира»

Хавбек «Ман Сити» доволен, что играет в чемпионате Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:19
Силва: «АПЛ – лучшая лига мира»
Бернарду Силва / фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в интервью порталу O Jogo рассказал, почему считает АПЛ лучшей футбольной лигой мира.

«Думаю, прямо сейчас АПЛ – это лучшая лига мира. Считаю, что в Англии самый высокий уровень. Несколько лет назад доминировала Испания, их превосходство было долгим.

Мне кажется, что сейчас английские клубы – самые сильные в мире. Здорово находиться там, где играют в лучший момент. Большое значение играют и личные причины. Например, хочется быть ближе к семье. Но я признаю, что мечтаю быть частью лучшего чемпионата в мире».

Ранее Силва рассказал о главной цели «Ман Сити» на текущий сезон.

 

Михаил Рыбак
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Бернарду Силва Манчестер Сити

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