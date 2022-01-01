Силва: «АПЛ – лучшая лига мира»

Бернарду Силва / фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в интервью порталу O Jogo рассказал, почему считает АПЛ лучшей футбольной лигой мира.

Мне кажется, что сейчас английские клубы – самые сильные в мире. Здорово находиться там, где играют в лучший момент. Большое значение играют и личные причины. Например, хочется быть ближе к семье. Но я признаю, что мечтаю быть частью лучшего чемпионата в мире».