Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти

Специалист сделал из «матрасников» настоящий топ-клуб

Диего Симеоне / фото - beIN SPORTS

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал для Marca положение главного тренера Диего Симеоне в мадридском клубе:

«Диего может оставаться в клубе столько, сколько захочет. Мы довольны его работой и надеемся, что он будет возглавлять команду ещё много лет и будет добиваться высоких результатов».

Аргентинец возглавил «Атлетико» в 2011-м году и смог превратить достаточно средний испанский клуб в настоящий гранд мирового футбола. От скитания в середине турнирной таблицы мадридцы перешли к постоянной борьбе за все трофеи.

С момента назначения Симеоне «Атлетико» дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Лигу Европы и Суперкубок UEFA, по одному разу брали Кубок и Суперкубок Испании, а также попадали в финал Лиги Чемпионов в 2014-м и 2016-м годах, где оба раза уступили своим мадридским соседям из «Реала».

Напомним, ранее президент «Атлетико» оценил возможность возвращения Гризманна в клуб.