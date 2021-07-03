Скандальный гол Девича, шедевры Коноплянки и Назаренко, феерия Бекхэма. Что было в предыдущих матчах Англии и Украины

История противостояний очень богатая

История

Гол Руни в ворота Украины на Евро-2012 / Фото - UEFA.com

До главного (пока что) матча года для украинских болельщиков остается несколько часов. Уже в 22:00 раздастся стартовый свисток в Риме на «Стадио Олимпико», который откроет четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Так много, как против Англии, с топ-сборными Украина играла разве что с французами. Причем поединки с англичанами получались даже более драматичными.

Впервые команды пересеклись 21 год назад – это был товарищеский матч в Лондоне на «Уэмбли». Тогда англичане победили 2:0 благодаря голам Робби Фаулера и Тони Адамса.

31.05.2000. Лондон, «Уэмбли».

Англия – Украина 2:0

Голы: Фаулер (44), Адамс (68)

Англия: Мартин, Джеррард (Дайер, 81), Ф. Невилл (Барри, 73), Саутгейт, Т. Адамс, Сальзир Джеремайя Кэмпбелл, Бекхэм, Скоулз (Бармби, 73), Ширер, Фаулер (Эмиль Хески, 46), Макманаман

Украина: Кернозенко (Левицкий, 84), Лужный, Тимощук, Головко, Ващук, Дмитрулин, Попов (Воробей, 70), Гусин, Кандауров (Мороз, 63), Шевченко, Ребров

Спустя четыре года команды провели спарринг уже в Ньюкасле, и вновь все закончилось для Украины не очень удачно – готовящиеся к отбору на ЧМ-2006 англичане забили три безответных мяча, хотя команда Олега Блохина по игре смотрелась весьма неплохо. Героем матча стал Дэвид Бекхэм, который после провала на Евро-2004 отыгрался на украинцах – забил сам и ассистировал Майклу Оуэну.

18.08.2004. Ньюкасл, «Сент-Джеймс Парк»

Англия – Украина 3:0

Голы: Бекхэм (28), Оуэн (50), Райт-Филлипс (72)

Англия: Джеймс, Невилл (Джонсон, 46), Коул (Каррагер, 62), Джеррард (Дайер, 46), Терри, Кинг, Бекхэм, Лемпард (Дженас, 75), Смит (Дефо, 46), Оуэн, Батт (Райт-Филлипс, 52)

Украина: Шовковский, Несмачный (Радченко, 64), Федоров, Тимощук, Езерский, Шелаев, Шевченко (Воронин, 56), Русол, Гусев (Кормильцев, 64), Ротань (Закарлюка, 67), Воробей

Уже на официальном уровне сборные впервые пересеклись в отборе на ЧМ-2010 в Южной Африке. Первая игра для команды Алексея Михайличенко была выездной и вполне могла закончится набранными очками. Украина насытила центр поля зажигавшими тогда в «Металлисте» Валентином Слюсаром и Сергеем Валяевым, а также Анатолием Тимощуком, что помогло сдерживать атаки англичан. Правда, на стандартах украинская команда сыграла плохо – оттуда и пришли два гола. Сначала забил Питер Крауч после скидки Джона Терри, а затем защитник отличился и сам. Его гол состоялся за пять минут до конца основного времени.

Между голами англичан отличился Андрей Шевченко, но этого оказалось мало.

01.04.2009. Лондон, «Уэмбли»

Англия - Украина 2:1

Голы: Крауч (29), Терри (85) – Шевченко (74)

Англия: Джеймс, Джонсон, Коул, Барри, Фердинанд (Ягелка, 88), Терри, Леннон (Бэкхем, 58), Лэмпард, Крауч (Райт-Филипс, 79), Руни, Джеррард

Украина: Пятов, Михалик, Чигринский, Шевчук, Алиев, Тимощук, Слюсар (Калиниченко, 88), Воронин (Шевченко, 55), Валяев (Назаренко, 62), Милевский, Ярмаш

В ответном матче, который прошел на новенькой «Днепр-Арене», сборная Украины одержала победу. Причем для украинской команды она стала первой в истории над топ-сборной.

Перед игрой болельщики забросали поле пиротехникой, что немного напугало англичан и привело к нервной игре вратаря Роба Грина, который уже на старте матча получил прямую красную карточку, но Андрей Шевченко не реализовал пенальти, попав в штангу.

Правда, команда Михайличенко не бросила попыток забить после этого, и спустя четверть часа ей удалось это сделать – Сергей Назаренко фирменным дальним ударом пробил вышедшего на замену Дэвида Джеймса.

Во втором тайме Украина больше удерживала добытое преимущество и довела дело до победы, которая позволила ей выйти в стыковые матчи с Грецией, но а дальше вы помните…

10.10.2009. Днепропетровск, «Днепр-Арена»

Украина — Англия 1:0

Гол: Назаренко (29)

Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Хачериди, Назаренко (Ярмоленко, 67), Тимощук, Ротань, Гай, Кобин, Шевченко (Гусев, 90), Милевский

Англия: Грин, Э. Коул, Джонсон, Терри, Фердинанд, Лэмпард, Джеррард (Милнер, 46), Каррик, Леннон (Джеймс, 15), Хески (К. Коул, 72), Руни

Наверное, самый памятный для болельщиков матч сборные Англии и Украины провели в третьем туре группового этапа Евро-2012 в Донецке. Победа в этой игре выводила команду Олега Блохина в плей-офф, и Украина была к ней очень близка. По крайней мере, по игре наша команда не уступала англичанам.

Судьбу встречи решил гол Уэйна Руни в начале второго тайма, но споры вызывает не этот, а незасчитанный гол Марко Девича.

В 500-й раз внесем ясность: даже в эпоху ВАР этот гол не засчитали бы. Да, после удара Девича мяч линию пересек, но в зародыше этой атаки в офсайде был Артем Милевский.

Бригада Виктора Кашшаи здесь ошиблась дважды – по разу в каждую сторону, – так что выход в ноль в этом отдельном эпизоде – справедлив.

19.06.2012. Донецк, «Донбасс-Арена»

Англия — Украина 1:0

Гол: Руни (48)

Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер (Уолкотт, 70), Джеррард, Паркер, Янг – Руни (Окслейд-Чемберлен, 87), Уэлбек (Кэролл, 82)

Украина: Пятов – Гусев, Хачериди, Ракицкий, Селин – Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78) – Ярмоленко, Коноплянка – Милевский (Бутко, 77), Девич (Шевченко, 70)

Уже через три месяца после драматичного сражения в Донецке Англия и Украина сыграли вновь. В начале отборочного цикла на ЧМ-2014 команды выдали ярчайший матч на «Уэмбли», в котором команда Блохина взяла важнейшее с турнирной точки зрения (как оказалось позже) очко.

В конце первого тайма счет невероятным ударом открыл Евгений Коноплянка, но в самом конце матча англичане все же сравняли – Фрэнк Лэмпард реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Евгения Хачериди.

11.09.2012. Лондон, «Уэмбли»

Англия — Украина 1:1

Голы: Лэмпард (87, пен) — Коноплянка (38)

Украина: Пятов, Селин (Шевчук, 75), Хачериди, Тимощук, Гармаш, Зозуля (Девич, 89), Гусев, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань (Назаренко, 90+2), Ракицкий

Англия: Харт, Джонсон, Бейнс (Бертранд, 73), Джеррард, Лескотт, Джагелка, Милнер, Лэмпард, Дефо, Клеверли (Уэлбек, 62), Окслейд-Чемберлейн (Старридж, 69)

Ответный матч в Киеве сборная Украины проводила уже под руководством Михаила Фоменко – Блохин по ходу отборочного цикла принял предложение киевского «Динамо» и переключился на клубную работу.

Сентябрьская игра 2013-го года, наверное, получилась самой скучной в противостоянии этих команд. Англичанам для досрочного выхода на мундиаль за два тура до конца было достаточно ничьей, Украину такой результат устраивал с точки зрения борьбы за второе место. Итоговые нули удовлетворили всех.

10.09.2013. Киев, «Олимпийский»

Украина — Англия 0:0

Украина: Пятов, В. Шевчук, Кучер, Федецкий, Хачериди, Степаненко, Эдмар, Коноплянка, Гусев (Безус, 68), Ярмоленко (Хомченовский, 90+3), Зозуля (Селезнев, 90)

Англия: Джо Харт, Уокер, Джагелка, Кэйхилл, Э. Коул, Джеррард, Лэмпард, Уолкотт (Клеверли, 87), Уилшер (Эшли Янг, 68), Милнер, Ламберт