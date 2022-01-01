Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»
Тренер луганчан поделился впечатлениями от прошедших 365 днях
01 января 08:48
Виктор Скрипник / Фото - Футбол 1/2/3
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился своими итогами 2021 года для команды.
2021 год был для нас удачным. Повторюсь, мы заняли третье место с отрывом в 9 или 10 очков. Новый сезон мы начинаем всегда тяжело, затем разыгрываемся. Нас немного выбивают из колеи матчи с топовыми соперниками, такими как «Рома».
В это время в чемпионате мы теряем очки с теми командами, с которыми на бумаге должны брать максимум. Но в футболе не всегда фавориты выигрывают, и с нами это часто случается. В целом мы довольны этим годом.
10 января встречаемся. Начинаем подготовку и будем дальше работать над выполнением наших задач.
Ранее Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером».
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