Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»

Виктор Скрипник / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился своими итогами 2021 года для команды.

В это время в чемпионате мы теряем очки с теми командами, с которыми на бумаге должны брать максимум. Но в футболе не всегда фавориты выигрывают, и с нами это часто случается. В целом мы довольны этим годом.

10 января встречаемся. Начинаем подготовку и будем дальше работать над выполнением наших задач.