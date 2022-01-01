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Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»

Тренер луганчан поделился впечатлениями от прошедших 365 днях
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 08:48
Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»
Виктор Скрипник / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился своими итогами 2021 года для команды.

2021 год был для нас удачным. Повторюсь, мы заняли третье место с отрывом в 9 или 10 очков. Новый сезон мы начинаем всегда тяжело, затем разыгрываемся. Нас немного выбивают из колеи матчи с топовыми соперниками, такими как «Рома».

В это время в чемпионате мы теряем очки с теми командами, с которыми на бумаге должны брать максимум. Но в футболе не всегда фавориты выигрывают, и с нами это часто случается. В целом мы довольны этим годом.

10 января встречаемся. Начинаем подготовку и будем дальше работать над выполнением наших задач.

Ранее Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Виктор Скрипник Заря

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