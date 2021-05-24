«Заря» заинтересована в защитнике из Испании
Скрипник не будет продлевать контракт с «Зарей» в ближайшее время
Специалист хочет доработать текущее соглашение и после этого принимать решение
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник не торопится продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
Год он будет работать в «Заре». Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.
Не думаю, что он продолжит соглашение с «Зарей» сейчас. Я считаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с Геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник – не спешит.
Президент «Зари» Евгений Геллер попросил Скрипника до конца мая определиться насчет продления контракта.
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