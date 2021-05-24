Скрипник не будет продлевать контракт с «Зарей» в ближайшее время

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник не торопится продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Не думаю, что он продолжит соглашение с «Зарей» сейчас. Я считаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с Геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник – не спешит.