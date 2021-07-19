Скрипник: «В «Заре» есть запасные, которые безболезненно могут заменить основных»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Днепром-1» (1:0) в контрольном матче и поделился мыслями о перспективах молодежи команды.

Сейчас много прогнозов, но что будет в чемпионате - это только игры покажут. Мы стараемся, делаем всю свою работу. Могу сказать комплимент ребятам, ведь мы смотрим только на себя, а не на соперника. Мы играем свои фазы, которые у нас есть, когда должны держать мяч, стараемся не терять нашу игру, полупозиции, которые мы всегда задействуем, и очень активны у нас должны быть ребята на флангах. Это все хорошо, но только через неделю мы увидим, как мы готовы. Я желаю «Днепру-1» хорошо стартовать, а дальше будем смотреть и уже оправдывать те надежды, о которых говорят болельщики и специалисты».