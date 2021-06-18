Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро

Крайний защитник Нидерландов опять забил

Дензел Дюмфрис / фото - UEFA.com

Сборная Нидерландов уверенно обыграла Австрию.

Лучшим игроком матча был признан фулбэк «оранжевых» Дензел Дюмфрис, который забил мяч и заработал для своей команды пенальти, сообщает официальный сайт UEFA.

Это вторая такая награда для голландского защитника на этом турнире. В матче первого тура со сборной Украины 25-летний игрок также был признан MVP встречи.

Этой победой голландцы обеспечили себе место в плей-офф Евро-2020. А вот сборной Украины предстоит побороться с Австрией за путевку в 1/8 турнира.

Напомним, Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро.