«Спортинг» стал победителем Суперкубка Португалии-2021

В матче за трофей была повержена «Брага»

Фото - Спортинг Лисабон

В матче за Суперкубок Португалии лиссабонский «Спортинг» добыл волевую победу над «Брагой».

Основные события игры развернулись в первом тайме. Обладатель кубка страны сумел открыть счет силами Франсержио. Однако действующий чемпион быстро ответив голами Жоване Кабрала и Педру Гонсалвеша.

После перерыва «Брага» практически ничего не противопоставила сопернику, не нанеся ни одного удара в створ. Тогда как «Спортинг» мог забить в третий раз.

Отметим, что обе команды будут соперничать в чемпионате с новоиспеченной командой украинца Романа Яремчука – «Бенфикой».

Суперкубок Португалии

«Спортинг» – «Брага» 2:1

Голы: Жоване Кабрал, 29, Педру Гонсалвеш, 43 – Франсержио, 20

«Спортинг»: Адан, Мендеш, Коатес, Феддаль (Матеус Рейс, 80), Эшгайю, Педру Гонсалвеш (Табата, 83), Пальинья, Жоване Кабрал (Нуну Сантуш, 80), Нунес, Инасиу, Паулинью (Тиагу Томаш, 69).

«Брага»: Матеус, Секейра, Оливейра, Раул Силва (Тормена, 46), Фабиано, Андре Орта (Марио Гонсалес, 54), Эль-Мусрати, Галено (Фернандеш, 69), Франсержио (Новайш, 81), Рикарду Орта, Абель Руис (Витор Оливейра, 81).

Предупреждения: Пальинья, Педру Гонсалвеш, Нунес – Франсержио, Тормена, Секейра, Новайш