Сразу три ветерана «Ингульца» завершат карьеру посреди сезона и войдут в тренерский штаб команды

Младен Бартулович / фото - ФК Ингулец

Возрастные игроки «Ингульца» Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко повесят бутсы на гвоздь.

Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко заявил, что они войдут в его тренерский штаб:

Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который испытывают все команды.

Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие Ингульца. Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса».