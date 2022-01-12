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Сразу три ветерана «Ингульца» завершат карьеру посреди сезона и войдут в тренерский штаб команды

Опытные футболисты теперь будут помогать Лавриненко
Футбол Украинская Премьер-лига
07:57
Сразу три ветерана «Ингульца» завершат карьеру посреди сезона и войдут в тренерский штаб команды
Младен Бартулович / фото - ФК Ингулец

Возрастные игроки «Ингульца» Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко повесят бутсы на гвоздь.

Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко заявил, что они войдут в его тренерский штаб:

«Пока это то малое пополнение, которое уже есть. Также есть договоренности с футболистами о том, что мы можем подписать полноценные контракты.

Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который испытывают все команды.

Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие Ингульца. Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса».

35-летние футболисты смогут приступить к тренерской работе уже 15-го января, когда команда вернется из отпуска.

Ранее в «Ингульце» сообщили, что новый стадион клуба готов принимать матчи.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Ингулец Младен Бартулович Богдан Шуст

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