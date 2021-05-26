Срна: «То, что Де Дзерби показывал в «Сассуоло», нужно и «Шахтеру»

Фото: Shakhtar.com

Директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал назначение в клуб главного тренера Роберто Де Дзерби.

Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей — попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол».