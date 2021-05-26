Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
Срна: «То, что Де Дзерби показывал в «Сассуоло», нужно и «Шахтеру»
Директор «горняков» прокомментировал назначение тренера
Фото: Shakhtar.com
Директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал назначение в клуб главного тренера Роберто Де Дзерби.
«Если смотреть игру «Сассуоло» – она полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в «Сассуоло», играя на равных с любой командой в Италии, – это то, что нам нужно.
Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей — попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол».
Де Дзерби подписал контракт с «Шахтером» на 2 года.
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