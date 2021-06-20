Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020, если команда Шевченко не проиграет Австрии

«Сине-желтые» имеют высокие шансы сыграть с Италией

Фото: zbirna.com

Завершились матчи групповой стадии Евро-2020 в группе А, которую выиграла Италия (9 очков после 3-х матчей).

В последнем матче Италия победила Уэльс (1:0).

Отметим, что победитель группы А (Италия) выходит на вторую команду группы С (это будет Украина или Австрия). Сейчас второе место в группе С занимает Украина. Если команда Шевченко не проиграет Австрии (ничья или победа), то сыграет с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Матч с Австрией Украина проведет завтра Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.



