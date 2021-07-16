«Динамовские» сборники приступили к тренировкам с клубом
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Первую игру сезона проведет «Динамо»
Фото: УПЛ
Стало известно время матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу в сезоне 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
2-й тур
30 июля
Львов – Шахтер 19:00
Колос – Металлист 1925 21:00
31 июля
Минай – Александрия 17:00
Черноморец – Днепр-1 19:30
1 августа
Мариуполь – Десна 17:00
Динамо – Верес 19:30
Ворскла – Рух 19:30
2 августа
Ингулец – Заря 19:30
Напомним, в матчах УПЛ трибуны будут заполнены больше, чем наполовину.
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