Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

«Витесс» или «Тоттенхэм» разыграют последнюю путевку

Фото: UEFA

В Лиге конференций определились почти все плей-офф.

В 1/8 финала турнира с первых мест в своих группах вышли восемь команд. Это: ЛАСК, «Гент», «Рома», АЗ, «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн», «Базель».

В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в группах. Это: «Маккаби», «Партизан», «Буде-Глимт», «Раннерс», «Славия», ПАОК, «Карабах» и кто-то из пары «Витесс»/«Тоттегнхэм».

Также на этой стадии сыграют и команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы. Это: «Лестер», «Селтик», ПСВ, «Марсель», «Фенербахче», «Рапид», «Мидтьюлланд», «Спарта».

Жеребьевка пройдет 13 декабря.