UEFA: Матч «Тоттенхэма» в Лиге конференций не состоится 9 декабря
Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
«Витесс» или «Тоттенхэм» разыграют последнюю путевку
07:50
Фото: UEFA
В Лиге конференций определились почти все плей-офф.
В 1/8 финала турнира с первых мест в своих группах вышли восемь команд. Это: ЛАСК, «Гент», «Рома», АЗ, «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн», «Базель».
В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в группах. Это: «Маккаби», «Партизан», «Буде-Глимт», «Раннерс», «Славия», ПАОК, «Карабах» и кто-то из пары «Витесс»/«Тоттегнхэм».
Также на этой стадии сыграют и команды, занявшие третьи места в группах Лиги Европы. Это: «Лестер», «Селтик», ПСВ, «Марсель», «Фенербахче», «Рапид», «Мидтьюлланд», «Спарта».
Жеребьевка пройдет 13 декабря.
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