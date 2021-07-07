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Стало известно, какой состав выбрал тренер Дании для сотворения сенсации с Англией

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Футбол Евро-2020
20:57
Стало известно, какой состав выбрал тренер Дании для сотворения сенсации с Англией
Фото - DBU

Сборная Англии на «Уэмбли» примет Данию в полуфинальном матче Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер датчан Каспер Юльманн ожидаемо избрал схему в три центральных защитника на данный поединок. Наставник англичан Гарет Саутгейт решил на «отзеркаливать» формацию оппонента и выпустил четыре оборонца.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Англия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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