Санчо, скорее всего, не выйдет в старте на матч с Данией
Стало известно, какой состав выбрал тренер Дании для сотворения сенсации с Англией
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Фото - DBU
Сборная Англии на «Уэмбли» примет Данию в полуфинальном матче Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер датчан Каспер Юльманн ожидаемо избрал схему в три центральных защитника на данный поединок. Наставник англичан Гарет Саутгейт решил на «отзеркаливать» формацию оппонента и выпустил четыре оборонца.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Англия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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