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Стало известно, какую зарплату предлагают Ярмоленко турецкие гранды

Украинцем интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай»
Футбол Украинские легионеры
15:56
Стало известно, какую зарплату предлагают Ярмоленко турецкие гранды
Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами, сообщает Haber365.

По информации источника, «Фенербахче» и «Галатасарай» сделали предложения «Вест Хэму» по украинцу. «Галатасарай» предлагает Ярмоленко зарплату 2,5 миллиона евро в год, «Фенербахче» – 3 миллиона евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел 24 матча за «Вест Хэм», в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. СМИ сообщают, что в Лондоне он зарабатывает 7 миллионов евро.

Известно, что Ярмоленко примет решение о дальнейших планах после завершения Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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